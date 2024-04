Mercoledì 3 Aprile 2024, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 15:28

La famiglia reale inglese al centro di una nuova bufera. Dopo la notizia del tumore di re Carlo III e la scioccante dichiarazione della principessa Kate che ha rivelato di essere anche lei affetta dallo stesso male del suocero, sono proprio i genitori della futura regina d’Inghilterra a creare imbarazzo tra gli Windsor. Pare infatti che Carole e Michael Middleton siano al verde, incapaci di assolvere ai debiti contratti negli anni con l’azienda di famiglia, la Party Pieces.

Il processo

Come riportato dal Mirror è di 260 mila sterline la cifra che la coppia deve alla società Interpath Advisory, incaricata di gestire l’insolvenza dell’azienda, che si somma ai due milioni e mezzo che i creditori richiedono ancora a gran voce, tanto da aver sollevato una protesta lo scorso anno tappezzando la contea di Blackbury dove vivono di manifesti diffamatori dal contenuto sconosciuto. Il processo di insolvenza ha richiesto più ore del previsto per venire incontro alle richieste degli ex fornitori e adeguarsi alla legge, ma la società ha stabilito che non sarà in grado di coprire l’importo totale delle spese sostenute.

Il crollo di un impero

Carole e Michael Middleton hanno fondato Party Pieces negli Anni ’80. Vendevano accessori per feste e quest’idea nuova per l’epoca fece la loro fortuna, tanto da aver mandato Kate e i suoi fratelli Pippa e James a studiare nel prestigioso Marlborough College. Inizialmente se ne occupava solo Carole, ma il marito dopo aver lasciato il ruolo di manager all’interno di British Airways decise di unirsi alla consorte nella gestione.

Dopo diversi problemi finanziari e debiti che iniziavano ad accumularsi, la batosta finale l’ha data la pandemia, quando l’attività è caduta sotto un’amministrazione controllata. Così disfarsene sembrava l’unica soluzione, anche per non infangare ulteriormente i nobili parenti e l’anno scorso, secondo quanto riportato dal Times, è stata venduta per 180 mila sterline all’imprenditore James Sinclair, Ceo di Partyman, società che possiede già diverse realtà simili in tutto il mondo.