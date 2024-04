Kate Moss e la figlia Lila Grace insieme per la prima volta nella nuova campagna di Fendi. E sono due gocce d'acqua

Kate Moss, mamma 50enne, e la figlia Lila Grace Moss Hack (21 anni) sono per la prima volta insieme nella campagna 2024 della borsa Peekaboo di Fendi fotografata da Craig McDean. Nelle foto si abbracciano stringendo la borsa (il costo del formato piccolo si aggira tra i 4.500-4.600 e la grande sulle 4.800 euro). Le due sono da lungo tempo amiche del brand e hanno sfilato insieme sulla sua passerella quando il direttore creativo Kim Jones ha rivelato la prima collezione haute couture.

Il senso della campagna #MeandMyPeekaboo

Il significato della campagna #MeandMyPeeakaboo per Silvia Venturini Fendi, responsabile della divisione accessori, è di poter passare la borsa di generazione in generazione, di madre in figlia.

L'iniziativa è stata lanciata in occasione del decimo anniversario del prodotto nel 2018 con le immagini di Catherine Zeta-Jones e Carys Zeta-Douglas, Kim Kardashian e Kris Jenner, Ami e Aya Suzuki, Sylvia Chang e Oscar Wang, e Chiara Ferragni con le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e il marito Fedez.

La borsa è stata creata nel 2008 da Venturini Fendi ed è stata presentata nella sfilata primavera 2009. Ha una forma trapezoidale, è di pelle con chiusura a scatto ed è ispirata al gioco per bambini del cucù, che in inglese si dice "peekaboo". È diventata presto un classico iconico della casa di moda.