Ilary Blasi a Verissimo scherza con la Toffanin: «Conosco più te che mio marito»

Domenica 19 Settembre 2021, 17:34

«Non è vero che non mi agito mai, mi sono agitata al debutto giovedì, è passata di acqua sotto i ponti dalla prima apparizione in tv e nel programma mi hanno anche fatto ballare! Mi sentivo una pop star, un mix tra Briteny Spers e Beyonce sulle note di Toxic. Il mio cantante preferito è Zucchero però, ma i miei modelli sono Lady Gaga e Madonna».

Parla così del suo debutto a Star in The Star di Ilary Blasi, ospite dell'amica Silvia Toffanin nell'inedito salotto domenicale di Verissimo: «L'inizio c'era rimasta male che non mi dicevano che sarebbero stati gli ospiti misteriosi, ma in realtà mi sono divertita, meglio così, gioco anche io, sono più spontanea e genuina. Ti rendi conto che è più tempo che conosco te che mio marito? Perché noi ci siamo conosciute ad agosto del 2001 e Francesco l'ho conosciuto l'anno dopo».

Gli esordi a Passaparola

Venti anni fa nello stesso studio debuttarono infatti insieme a Passaparola, e insieme hanno ricordato quegli anni: «Io mi sentivo brava a ballare già all'epoca! Ricordo che eravamo un po' delle galline tutte dentro lo stesso camerino, e ogni tanto facevamo anche degli scherzi telefonici. La vita ti porta a prendere strade diverse, ma non mi sento tanto diversa da allora, ho la stessa spontaneità e mi piace anche questa cosa, non a caso sono stufarella, cambio e mi butto, perché è una cosa che mi da brio e energia e mi fa sentire viva. Ho letto una frase bellissima: il coraggio portafortuna, la mia non so se sia coraggio o incoscienza. La competizione, con la giusta e sana, non c'è solo fra donne ma anche fra uomini e fra uomini e donne».

Commenta così il rapporto con i suoi figli: «I miei figli mi hanno seguito nella nuova trasmissione. Un po' mi criticano però hanno detto che il programma gli è piaciuto, e che si sono divertiti anche loro da casa a giocare».