Ilary Blasi, Cattelan, Incontrada, Elodie: tutte le novità dell'autunno caldo in tv

L’autunno della televisione si preannuncia ricco di novità. A partire da "Star in the star”, nuovo quiz canterino condotto da Ilary Blasi: dal 16 settembre su Canale 5, dieci vip camuffati da star di vario tipo dovranno convincere i giudici Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella delle loro capacità. Si tratta della risposta di Mediaset al Tale e quale show della Rai, al timone la signora Totti che commenta, desolata, di essere “stonata come una campana”. Ma intanto eccola, nella clip promozionale diffusa su Instagram nei panni - nientemeno - di Marilyn Monroe.

Pochi giorni dopo, il 19 settembre, è il debutto di Alessandro Cattelan con il suo show su Rai1, “Da grande”. Solo due puntate sono previste, almeno per ora, nel programma che prevede ospiti ormai adulti che devono ricordare com’erano a vent’anni. Si prevedono momenti di ballo, canto e vario intrattenimento; in studio (seppure non ancora ufficialmente) dovrebbero arrivare Luca Argentero, Il Volo, Elodie, Antonella Clerici e Carlo Conti.

Altra star in grande ascesa è appunto Elodie, attesa per la ripresa de Le Iene (ottobre) ma con ancora un punto interrogativo (ha impegni fino a gennaio). Non ci saranno, invece, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Per Elodie si parla anche di un programma musicale nuovo di zecca, che prenderà il via nel 2022. SI parla di Elodie anche per “Amici”, che perde Arisa, per il ruolo di coach o di giurato.

Ormai ufficiale, invece, la ripartenza di Striscia la notizia, dal 27 settembre su Canale 5 per la 34ma edizione. A fare da conduttori del classico programma di Antonio Ricci l’inedita accoppiata composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Enrico Papi torna intanto a Mediaset, per condurre “Scherzi a parte”, dal 19 settembre in prima serata su Canale 5. Prende il posto di “Live – Non è la d’Urso”, che con lo scorso marzo ha chiuso definitivamente i battenti.