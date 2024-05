Mercoledì 8 Maggio 2024, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 20:37

Harry è a Londra ma non vedrà né il padre Carlo III né il fratello William: gli impegni reali non lo consentono. E infatti il principe, sbarcato ieri nel Regno Unito, oggi si è recato solo alla cattedrale di St Paul per gli Invictus Games, mentre Carlo era a pochi chilometri di distanza a una festa in giardino.

Harry ha fatto sapere tramite il suo portavoce che suo padre non avrebbe avuto il tempo di incontrarlo questa settimana: ma il fatto che i due fossero a due impegni a pochissima distanza rende il tutto ancora più amaro, e la rottura ancora più pesante di quanto si pensasse.

Harry e Carlo vicini ma divisi

E infatti mentre Harry saliva i gradini della cattedrale per prendere parte a una funzione in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games (un evento a cui il principe tiene moltissimo e che lo vede impegnato in una lettura), re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato al primo ricevimento pubblico da quando il sovrano ha potuto riprendere gli appuntamenti ufficiali all'esterno con più persone dopo la diagnosi di cancro.

Harry ha percorso le scale verso l'ingresso della cattedrale salutando le tante persone davanti all'edificio, inclusi fotografi e giornalisti. Non erano presenti membri della famiglia reale ma c'è lo zio di Harry, Charles Spencer, fratello della defunta principessa Diana. Intanto Carlo III al garden party è apparso rilassato e sorridente: dopo aver ascoltato l'inno nazionale si è intrattenuto coi sudditi invitati al ricevimento.

La distanza tra padre e figlio

Il sapore è quello di un fossato difficile da colmare: peraltro Harry ha visto annunciare proprio oggi il conferimento al fratello maggiore William, erede al trono col quale è da tempo ai ferri corti, un titolo onorifico militare che - per curriculum, e in circostanze diverse - sarebbe forse dovuto spettare a lui. Padre e figlio - separati da un oceano fin dallo strappo con cui il duca di Sussex decise nel 2020 di trasferirsi negli Usa con la consorte Meghan, a costo di dover rinunciare al ruolo di membro senior «attivo» della dinastia - si sono ritrovati nel pomeriggio a un tiro di schioppo l'uno dall'altro, eppure non si sono nemmeno sfiorati. Stavolta per scelta del monarca (o di chi lo circonda) dopo che in passato era stato Harry a «rifiutare la mano tesa» nella narrazione dei media.

Harry sempre più solo

Il principe cadetto, sbarcato ieri in patria da solo, senza Meghan e i figlioletti Archie e Lilibet, aveva fatto sapere alla vigilia d'essere rimasto in contatto costante col padre dopo essersi precipitato a visitarlo a febbraio, non appena saputo della diagnosi di cancro. Ma l'ipotesi d'un nuovo faccia a faccia non s'è concretizzata, a causa dalla «fitta agenda d'impegni» di Sua Maestà. Mentre a Harry non è rimasto che affidare a un portavoce un messaggio conciliante («il duca è ovviamente a conoscenza degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto»), e dedicarsi alla sua agenda originale: