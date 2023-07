Ilary Blasi, la foto pubblicata da Noemi Bocchi con i figli e Isabel diventa un caso: cosa è successo

Continuano le frecciatine social tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Ilary Blasi ha pubblicato questa mattina una storia su Instagram in cui mostrava i piedini della piccola Isabel, la terza figlia avuta con Francesco Totti, insieme ai suoi piedi, con la scritta «Finalmente» perché le due si sono riunite dopo essere state divise durante le prime vacanze estive. Isabel, infatti, è andata in America, insieme a Francesco Totti, i suoi fratelli, Cristian e Chanel, e la fidanzata di papà Noemi Bocchi​ con i suoi due figli, mentre Ilary è volata in Brasile con Bastian Muller. Tra Ilary e Noemi non scorre buon sangue, questo è certo, ma l'ultima mossa di Noemi Bocchi ha fatto infuriare i fan. Andiamo a scoprire che cosa ha fatto.

Noemi Bocchi e la foto di Isabel

I figli di Noemi Bocchi hanno stretto molta amicizia con la piccola Isabel, soprattutto perché tutti e tre hanno all'incirca la stessa età e possono giocare insieme. Mamma Ilary sarà gelosa di questo rapporto speciale che si è creato tra di loro? Intanto, Noemi non perde occasione per lanciare una frecciatina, come successo nelle ultime storie di Instagram, in cui ha pubblicato uno scatto con i suoi due figli e Isabel Totti, felici all'aeroporto.

Gli scatti sbagliati

Non è la prima volta che Noemi Bocchi pubblica questo tipo di foto, con i suoi bambini e Isabel, ma è la prima volta che oscura il volto della piccola.

Mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti hanno sempre evitato di esporre i volti dei loro ragazzi sui social, finché loro stessi non hanno aperto un profilo pubblico e hanno iniziato a mostrarsi. Mentre Noemi Bocchi ha sempre condiviso il volto dei suoi bambini. Francesco Totti le avrà chiesto di stare più attenta, per evitare l'ira di Ilary Blasi, sempre molto attenta alla privacy dei figli? Di certo la mamma non può che essere contenta del fatto che la figlia, che più di tutti ha sofferto della separazione dei genitori, stia ritrovando la serenità.