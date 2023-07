Michelle Hunziker, prima estate da nonna: «Cerco ancora l'amore, dovrei trovare un uomo che se ne frega del mio lavoro»

La prima estate da single per Michelle Hunziker. La prima estate anche da nonna. E che nonna. Le foto pubblicate da Oggi fanno girare la testa. Come ai tempi di "Roberta", del suo lato B più ammirato dalla storia.

Ilary Blasi, la fan (delusa) e l'incontro in Brasile: «Volevo salutarti, ma mi hai allontanata con una frase poco elegante»

La forma perfetta

«Una reputazione che dopo 28 anni alimenta ancora delle aspettative con il relativo “esamino spiaggia”.

Ma ormai lo vivo con ironia. Se mi vedete così in forma è per il puro piacere di stare bene». Come ci riesce a 46 anni suonati? Semplice: «Grazie a Eros (Ramazzotti, il suo primo marito, ndr), durante la pandemia ho scoperto lo kyokushinkai, un tipo di Karate, e da allora pratico le arti marziali, uno sport full contact tosto che necessita di tanta concentrazione». Ma dietro questa scelta c'è un altro motivo: «Ho iniziato mossa dal desiderio di sentirmi più forte e sicura di me stessa, poi mi sono resa conto che questa sicurezza è diventata anche psicologica».

Il nipotino

E nel tempo libero che le rimane fa la nonna. «Da anni sognavo che Aurora mi facesse questo regalo ma quando è arrivato Cesare è stata un’esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione. Ti chiarisce bene che cosa è davvero importante». E sia chiaro: «Essere chiamata nonna non mi turba, lo sento come un grande orgoglio ma lo vivo bene anche perché so di essere giovane».

L'amore

Per Michelle la prima estate da single. Ma nessuna paura. «Ma va, la “singletudine” è uno stato da godersi. C’è il tempo per l’amarezza e poi c’è quello per assaporare tutto quello che hai. Io ho seminato molto amore intorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata. Mi sento una donna fortunata che ha tutto quello che è importante e negli anni ho imparato a stare da Dio con me stessa». Ma nonna Hunziker ha ancora voglia di innamorarsi: «Certo che credo ancora nell'amore, e di brutto anche! Sono rimasta una super romantica».

Certo «non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti... E poi sono una donna in vista, a volte è un problema per chi ti sta accanto. Dovrei trovare un uomo molto risolto che se ne frega del mio lavoro». C'è qualcuno che si vuole fare avanti?