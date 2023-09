Ilary Blasi, primo giorno di scuola della figlia Isabel: quanto costa la retta della prestigiosa scuola a Roma

Ilary Blasi è una super mamma che riesce a conciliare gli impegni da showgirl, ormai affermata, a quelli di genitore sempre presente per i figli. In particolare per la piccola Isabel (7 anni) che, proprio oggi, inizia un nuovo anno scolastico.

La piccola sta per affrontare la seconda elementare e Ilary è pronta per questa nuova esperienza. Sulle sue storie Instagram ha condiviso alcuni momenti prima di lasciare la figlia a scuola.

Per la showgirl un outfit semplice: top di Dior (stesso brand indossato al Festival di Venezia) e una tuta nera, mentre Isabel era molto dolce nella divisa scolastica: t-shirt bianca e leggins fino al ginocchio e zaino Mitama viola pastello da 54 euro.

La retta scolastica

La scuola frequentata da Isabel Totti è una delle più prestigiose a Roma, un istituto internazionale, al Ambrit International School, con sede nella zona Portuense della Capitale.

La retta scolastica è una delle più salate: 17mila euro all'anno e il servizio bus che accompagna gli studenti ha un prezzo a parte, 3.200 euro. Mamma Ilary lascerà che la sua piccola prenda l'autobus o la accompagnerà ogni mattina presto ai cancelli della scuola internazionale?

Intanto, «Pronti? Via!» dice mamma Ilary Blasi, che con un po' di commozione accompagna Isabel verso questa nuova avventura.