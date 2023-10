Ilary Blasi, è finita la storia con Bastian Muller? «Lui non si vede da settimane»

Che fine ha fatto Bastian Muller? Se lo chiedono i fan della coppia nata con Ilary Blasi: secondo i più attenti, i due non si mostrano insieme sui social da settimane. L'ultima foto con il compagno risale ai primi di ottobre, quando erano insieme a Monaco di Baviera per l'Oktoberfest. Eppure gli ultimi mesi facevano pensare anche ad una imminente convivenza. L'ex moglie di Francesco Totti lo raggiungeva spesso in Germania o in Svizzera, dove lui lavora. Oppure era lui che si faceva vedere a Roma, dove ormai era di casa. Almeno sui social, lui sembra scomparso. C'è chi pensa a una crisi, chi invece che sia una semplice pausa-social.

Ilary Blasi è una #chilhavister: sulla maglia Federica Sciarelli in versione Madonna. Perché l'hashtag è in tendenza sui social?

Le ultime foto senza Bastian

Negli ultimi mesi si vedevano spesso Isabel, Chanel e il fidanzato Cristian in compagnia di mamma Ilary e proprio di Bastian.

E invece nelle ultime uscite "pubbliche" di lui non c'era traccia. Al Museum of Dreamers di Roma c'erano tutti: Chanel e Cristian Babalus, Cristian con la fidanzata Melissa Monti, la piccola Isabel e altri amici dei figli. Con loro Ilary, ma senza Bastian. E molti hanno interpretato per questo motivo una foto davanti alla scritta: «I tuoi sogni ti stanno chiamando». Chissà se è davvero un messaggio a Bastian.