Francesco Totti incontra New Martina, pellicola sul telefono e rivelazione a sorpresa: «Ha un vecchio iPhone»

Blitz a Napoli per Francesco Totti. Dopo Antonio Cassano, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, un altro personaggio famoso come l'ex numero 10 della Roma si è recato nel popolare negozio di telefonia New Martina per... "Martinizzare" il suo celllulare.

Ilary Blasi riconsegna i Rolex a Totti, ma sono solo tre su sei: l'incontro (con gli avvocati) in banca a Roma

Chi è New Matina

Carmen Fiorito, conosciuta sui social come New Martina, è una ragazza napoletana che grazie al suo account TikTok è diventata la regina delle cover per i cellulari. I suoi video dove applica pellicole ai telefonini hanno raggiunto numeri pazzeschi, tanto da rendere New Martina un vero e proprio business con uno shop online dedicato alle decorazini per Iphone e Android.

Totti a Napoli per la cover del cellulare

Due giorni fa, ha pubblicato un video dove il Capitano in persona è andato a farle visita al negozio per applicare una nuova pellicola al suo Iphone. Nel video i due chiacchierano amichevolmente: ovviamente non è potuta mancare una simpatica battuta dell'ex calciatore, che si è rivolto a New Martina dicendo «non mi rompere il telefono, sennò lo devo ricomprare», scherzando sul fatto che il proprio iPhone fosse di un modello molto vecchio rispetto ai nuovi. Come rivelato dalla stessa tiktoker nel corso del video, Totti possiede un iPhone 11, uscito in Italia nel 2019.

Ed è stato proprio questo il dettaglio che ha sorpreso il pubblico, che una persona di quel calibo non avesse un telefono al'ultimo grido.

Non sono mancati infatti i commenti e gli elogi a Totti, alla sua simpatia e l'umiltà che lo contraddistnguono.