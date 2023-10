Ilary Blasi, la storia sospetta con "Chi l'ha visto?": cosa ha pubblicato durante la puntata in diretta

Giovedì 19 Ottobre 2023, 07:39

Ilary Blasi, pur essendo stata per anni un volto di punta delle reti Mediaset, non ha mai nascosto di essere appassionata di un programma televisivo di mamma Rai, ovvero "Chi l’ha visto?". La trasmissione di Federica Sciarelli è infatti seguitissima dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi, che documenta i suoi mercoledì sera su Instagram, con tanto di Stories a tema. Nel momento in cui, però, Ilary Blasi vede un futuro ancora incerto a causa del destino non ancora noto de L’Isola dei Famosi, c’è chi pensa che le sue Instagram Stories possano rappresentare una sorta di occhiolino alla Rai. Che l’ex moglie di Francesco Totti abbia cominciato in qualche modo a flirtare con la tv di stato? Che la sua passione per Chi l’ha visto la porti a condurre un nuovo programma in Rai? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



