Ilary Blasi in auto con il telefonino, il video con il figlio Cristian: «Ma non è pericoloso?»

Ilary Blasi, da brava mamma amorevole e apprensiva, controlla la guida "sportiva" del figlio Cristian Totti. Un "inseguimento" improvvisato, infatti, si è verificato questa mattina. Un video social, condiviso dalla stessa showgirl sul proprio profilo Instagram, mentre era alla guida, la vede protagonista nel seguire la piccola auto del figlio Cristian, che diventerà maggiorenne il prossimo novembre. Nelle immagini, anche il dolce gesto tra fratello e sorella: «Ma non sarà pericoloso?», si sono chiesti i fan.

Ilary Blasi con i figli in auto

Mamma e figlio, in due macchine diverse, si sono accostati, mentre le due vetture erano in movimento, per sorrisi e saluti di prima mattina. Presumibilmente direzione scuola, ognuno nella propria direzione, ma un saluto è stato d'obbligo tra il fratello maggiore Cristian Totti e la piccola Isabel Totti, che con un dolce sorriso, ha allungato il braccio dal finestrino per stringergli la mano. Non è chiaro se quest'ultimo gesto sia stato effettuato in movimento o con le vetture ferme, ma per i fan è stato pericoloso lo stesso l'uso del telefonino alla guida, con la figlia piccola al posto del passeggero.A riprendere il dolce gesto è la conduttrice che ha da poco ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia per l'assenza dai palinsesti Mediaset, alla quale ha replicato senza indugio: «Ad autunno non ho mai condotto programmi». Un autunno, però, che ha l'amaro in bocca e che la vede protagonista con l'ex marito Francesco Totti nel tribunale capitolino per la separazione dei beni, specialmente quelli di lusso che la showgirl ha dovuto riconsegnare.