Glenda Jackson, morta l'attrice due volte premio Oscar ed ex parlamentare: aveva 87 anni

Addio all'attrice inglese Glenda Jackson: aveva 87 anni ed è stata due volte vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice, nel 1971 per il suo ruolo in “Donne in amore” e nel 1974 per “Un tocco di classe”. Nel 1992 ha abbandonato la carriera artistica per dedicarsi alla politica ed è stata deputato laburista alla Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn fino al 2015.

BREAKING: Double Oscar-winning actress and former Labour MP Glenda Jackson has died aged 87.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Nel 2016, dopo venticinque anni dal ritiro dalle scene, è tornata a recitare a teatro nei panni di Re Lear all'Old Vic di Londra e nel 2018 è tornata sulle scene newyorchesi dopo trent'anni di assenza nell'opera teatrale di Edward Albee Tre donne alte, per cui ha vinto il Tony Award alla miglior attrice protagonista in un'opera teatrale. La Jackson è stata inoltre vincitrice di due Premi Emmy, due Premi BAFTA e un Golden Globe.