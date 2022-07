Giorgia Soleri ha il Covid, a rischio il concerto dei Maneskin? L'appello dei medici alla band: «Annullate l'evento. C'è il picco dei contagi»

Giorgia Soleri è positiva e i fan dei Maneskin vanno nel panico. La fidanzata di Damiano David ha il Covid e lo racconta ai suoi fan dalla sua pagina Instagram. A pochi giorni dalla foto a seno nudo che il social ha oscurato a la Signorina nessuno, la 26enne ha fatto saper a tutti di dover stare in quarantena. Nella prima foto si vede un tampone chiaramente positivo con scritto «È successo». Cat mama (come ama definirsi) è sintomatica. «Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma». Ora è a risposo e sottolinea: «Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare - ha sottolineato - prendendomi cura di lui in ogni modo possibile». Ha dovuto annullare tutti gli eveneti in programma per pubblicizzare il suo libro e per questo giorgia è molto dispiaciuta.

A preoccupare i fan però è il rischio che anche Damiano abbia contratto il Covid e quindi sia a rischio il concerto dei Maneskin in calendario per sabato 9 luglio al Circo Massimo a Roma. I fan vanno nel panico. Il terrore è che la positività della Soleri abbia ripercussioni sull'evento. «Ho un'ansia che al momento non si può calcolare», scrive un utente su Twitter. Oppure: «Chissà se si sono visti con Damiano nei giorni scorsi». Chiede risposte il pubblico della band: «L'Intero fandom è in panico, vi prego diteci qualcosa», un altro commento. Ma c'è chi, per fortuna, getta acqua sul fuoco e non benzina: «Aspettiamo prima di fasciarci la testa». Per ora gli organizzatori chiedono a tutti di stare calmi assicurando che il concerto si svolgerà senza problemi.

L'appello dei medici alla band

E se gli organizzatori del concerto cercano di placare gli animi dei fan, per i Maneskin arriva una richiesta direttamente da alcuni medici: «Annullate il concerto è pericoloso per il Covid». All'antico circo romano sono attese per sabato 70mila persone e mentre Omicron 5 galoppa a un passo velocissimo c'è chi dice no all'evento che si preannuncia essere quello dell'anno per lo spettacolo.

Non sono una fan accanita dei maneskin ma possibile che chiedono di rimandare il concerto per covid solo a loro, mentre i vari Vasco, Jovanotti con oltre 70.000 persone presenti possono farlo senza rotture di ⚽️⚽️? — susy 👉🙂👈⚪️⚫️ (@susy_DV7) July 6, 2022

Il problema è che il concerto arriva in concomitanza con quello che si preannuncia sarà il picco del virus. Ovvero tra il 10 e il 15 luglio. E mentre a Roma gli ospedali tornano di nuovo a essere in crisi e nel Lazio ci sono ufficialmente 176 mila positivi, (anche se secondo gli esperti potrebbero essere il doppio), per i medici l'evento potrebbe creare un mega cluster. I fan positivi restano a casa e cominciano a vendere i biglietti, e forse anche la paura torna tra le persone e anche chi ancora il Covid non lo ha, per timore vende il suo ticket. Quei tagliandini che fino a poco tempo fa erano introvabili ora sono assolutamente acquistabili anche online.

Quindi viene chiesto si #Maneskin di spostare i concerti per il covid. Ai vari Cremonini, Jovanotti, Vasco ecc. invece non viene detto nulla. Mah! #COVID19 — Giada 🍃 Dinna Fash Sassenach 🦌 (@pispantelli) July 6, 2022

«I grandi eventi hanno avuto un ruolo nel boom di contagi di queste ultime due settimane nel Lazio – dice oggi all’edizione romana di Repubblica Marco Trifogli, segretario regionale della Snami, il sindacato autonomo dei medici -. Non voglio puntare il dito contro queste occasioni di socialità, ma non c’è coerenza. Avviene nelle grandi città quanto in provincia, dove avviene anche un altro paradosso: a finanziare sagre e feste è la Regione stessa». Secondo il medico il concerto va rimandato. «Non facciamo discorsi retorici e ipocriti invocando l’uso della mascherina al concerto. Chi pensa che 70 mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo». Un tour dei Maneskin è già saltato a causa del Coronavirus. Era a gennaio. E ora la paura cresce.

La richiesta accende l'ira degli utenti del web

Ma la polemica sollevata dagli esperti ha scatenato l'ira degli utenti social. «Non ho capito, i concerti non li ha spostati nessuno, li devono spostare solo i maneskin? Jovanotti continua con i suoi jova beach, Vasco Rossi si beatifica da solo per aver chiamato agli stadi 700.000 persone, il "sacrificio" spetta solo a loro?» e ancora «lungi da me difendere i maneskin che manco mi piacciono più ma letteralmente pure checco zalone tra un po’ ricomincia i concerti e mo dovrebbero sacrificarsi loro?». insomma sul palco non sono ancora saliti ma i Maneskin già hanno incendiato gli animi.