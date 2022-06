Damiano dei Maneskin nudo dietro le quinte, lo scatto (al Rock am Ring) infiamma il web

I Maneskin stanno infiammando la Germania. «100.000 persone che si scatenano. La stagione dei festival è appena iniziata, il pubblico più scatenato di sempre», ringrazia così la band romana il Rock am Ring, la storica kermesse rock metal che si tiene ogni anno in Germania. È un momento d'oro questo per i 4 ragazzi che partiti dalle strade del centro storico di Roma lanciati da X-Factor hanno scalato le vette delle classifiche internazionali, Sanremo e Coachella gli ultimi palchi che hanno cavalcato e ora sono al Rock am Ring in Germania. E anche qui li acclamano.

I Maneskin scatenano la Germania

Musica, balli scatenati e un look come sempre studiato nei minimi particolari. Pelle come se non ci fosse un domani. Pantaloni rossi e petto nudo per Damiano che era vestito solo dei tatuaggi, jumpsuit total white per Thomas, pantaloni verdi e guanti di latex per Ethan. Victoria invece osa un total red con pantaloni e top in tinta, completato con una culotte di pelle nera e borchie in perfetto stile bondage. Per sottolineare l'animo genderless tacchi alti e trucco pronunciato per tutti e quattro.

Lo scatto hot di Damiano

Ma scorrendo le foto i fan non hanno potuto non soffermarsi su una foto piuttosto hot di Damiano David. Finita la performance sul palco è nel camerino che il frontman della band "regala" il meglio di sè alle fan. Completamente nudo, capelli ancora spettinati, addominali in mostra e parti intime coperte solo da un telo da viso. Ironizza e provoca così il fidanzato di Giorgia Soleri le sue fan che sui social sono impazzite di gioia. «Damiano per favore, il mio cuore non è pronto per una foto del genere» e ancora «no vabbè ragà» e una serie di cuori e fiamme dei follower.