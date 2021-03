Gianfranco Funari, le due mogli si incontrano a Domenica Live: ecco cosa si sono dette

Per la prima volta l'incontro delle due mogli di Gianfranco Funari a Domenica Live. Le due mogli, Morena Zapparoli e Rossana Seghezzi, hanno ricordato Funari nel giorno del suo compleanno. Manca Annamaria Cecchetti, la prima moglie, venuta a mancare, e da cui Funari ha avuto l'unica figlia, Carlotta.

Funari, che ci ha lasciato nel 2008 all'età di 76 anni. Giornalista, presentatore è stato raccontato con affetto da entrambe, nonostante alcuni dissapori che ormai appartengono al passato.

Oggi sarebbe stato il compleanno del grande Gianfranco Funari, a #DomenicaLive lo ricordiamo insieme alle sue due mogli Morena e Rossana pic.twitter.com/zw3tPEnkT2 — Domenica Live (@domenicalive) March 21, 2021

«Sono stata tradita, ma lo ricordo comunque con molto affetto. Ho sofferto è vero, mi ha tradito con la sua truccatrice. I primi due tre anni dopo la separazione non ho avuto rapporti con lui, ma le cose cambiano. Ho pubblicato un libro, il racconto consigliato dalla mia psicologa per superare quel momento difficile che ho vissuto. Per tutti gli uomini e le donne che stanno soffrendo per amore dico questo, non bisogna disperare. Non perdetevi d'animo. Dieci anni dopo per me l'amore è tornato. Il tempo guarisce tutto, o quasi, e c'è sempre un amore dietro l'angolo. Alle donne dico non annullatevi per l'uomo che amate. Per stare con lui io mi ero annullata» racconta la seconda moglie Rossana.

Per Morena invece: «Rossana è stata la prima a cui Gianfranco mi ha presentato. Ha capito subito e ha visto nascere il nostro amore. Non l'ho invitata al matrimonio, ma ci son delle cose che mi sfuggono. Gianfranco aveva i suoi difetti. Devo dire che, a meno che non mi sfugga, non sono mai stata tradita. Ma potrebbero venir fuori dei fantasmi a riguardo».

Carlotta, unica figlia di Funari, ha mandato una lettera alle mogli del padre, preferendo ricordare privatamente il padre, non avendo mai amato i riflettori: «Grazie per aver ricordato mio padre Barbara. Gianfranco è stato un comunicatore abilissimo, diretto, e mi rende fiera sapere che un pezzo di storia di televisione e giornalismo gli appartiene mi rende fiera. Ha dovuto sacrificare però anche la famiglia per questo lavoro, e per me era anche e soprattutto mio padre. Festeggio con voi da casa il suo compleanno, rimanendo fedele a me e mio padre, quelli che ci ritagliavamo fuori dai riflettori. Sarò con voi tutte le volte che lo volete ricordare. Ho ritrovato un rapporto sereno anche con Morena, e questo mi rende felice».

