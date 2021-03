Barbara D'Urso, la foto amarcord con il padre dei suoi figli: «Gli amori della mia vita»

In occasione della Festa del papà Barbara D'Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto vintage in cui è ritratta insieme all'ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi.

Nella tenera immagine, Barbara e Berardi posano abbracciati. Poi nella didascalia scrive: «Il papà dei miei due amori ❤️❤️ #festadelpapà #gliamoridellamiavita #colcuore❤️». Dalla relazione con il produttore cinematografico, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988).

I commenti dei fan non si sono fatti attendere: «Siete bellissimi». E ancora: «Tenera foto». Ma diversi follower notano un particolare. «Solo io - scrive un utente - noto una certa somiglianza con Caterina Balivo? ❤️ comunque Barbara sei stupenda sempre ❤️❤️». Il commento conquista like e in tanti si accodano all'accostamento inedito. «È vero, assomiglia a Caterina Balivo. Tale e quale».

Non è la prima volta che Barbara D'Urso condivide su Instagram uno scatto amarcord. Qualche tempo fa, la conduttrice ha pubblicato una foto in compagnia del papà scomparso. Nell'immagine, Barbara D'Urso indossa una tuta rossa. Accanto a lei, papà Rodolfo seduto su una sedia sdraio che dà il biberon a uno dei figli della conduttrice. «Manchi», scrive Barbara nella didascalia dell'inedita foto. La conduttrice, infatti, è sempre molto discreta nel condividere immagini o particolari relativi alla sua vita privata.

