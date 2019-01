Con Freccero in Rai tornano Celentano, Grillo, Benigni, Funari e Tortora

La Rai ha comunicato la nuova svolta di Raiude. C’è Celentano, ma ci sono anche Grillo, Benigni, Funari e Tortora. Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle “scritte” da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità. Prossimo appuntamento con “C’è Grillo” il 28 gennaio in prima serata su Rai2. © RIPRODUZIONE RISERVATA