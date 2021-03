Elettra Lamborghini, colpo della strega a Domenica In: «Gioia, sto malissimo». Devono intervenire i medici

Elettra Lamborghini, malore a Domenica In: costretti a intervenire i medici in diretta tv su Rai 1. Cosa è successo? Su leggo.it vi raccontiamo cosa è si è verificato oggi pomeriggio in diretta a Domenica In con ospite Elettra Lamborghini intervistata da Mara Venier.

Elettra Lamborghini in tv ha spiegato di avere avuto il colpo della strega. "Ci tenevo a essere presente, per evitare di dare un forfait improvviso", ha sottolineato la Lamborghini. E Mara Venier le ha chiesto di raccontare cosa le è accaduto: “Alle sei del mattino mi sveglio e mi sono sentita incriccata. Solo che non riesco più a muovermi. È venuto anche l’osteopata, mi ha scrocchiata tutta. Mi ha messo l’artiglio del diavolo. Gioia sto malissimo”, ha spiegato la showgirl.

Momenti di imbarazzo e paura in diretta tv. Allora Mara Venier ha chiamato subito il medico presente nel dietro le quinte e ha interrotto l'intervista ad Elettra Lamborghini.

