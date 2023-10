Giambruno sulla Porsche in giro per Roma, ecco cosa faceva mentre Giorgia Meloni annunciava la fine della loro storia: le foto

Mentre Giorgia Meloni lo mollava in diretta social, annunciando a tutta Italia che la storia con Andrea Giambruno finiva, lui si aggirava come un dandy per le strade di Roma a bordo della sua Porsche Carrera 997 del 2006 (valore circa 60mila euro). Sono le 10 del mattino di venerdì scorso. Due ore dopo la bomba scoppiata in casa Meloni. Giorgia annuncia di essere tornata single e lui che fa? Ce lo svelano alcune immagini pubblicate su Gente.