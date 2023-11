Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si sono lasciati? Gli indizi social: «Non si smette mai di conoscere le persone»

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono lasciati? È la domanda che tutti i fan di Temptation Island si stanno facendo in questo momento. La storia tra i due ex concorrenti del reality show estivo dura ormai da più di 10 anni: si sono fidanzati quando erano ragazzini. Dopo la rottura all'interno del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia, ecco la proposta di matrimonio. Ora, però, sembra che la coppia stia vivendo una crisi: Gabriela ha anche smesso di seguire Giuseppe su Instagram. Cosa è successo?

Grande Fratello, Perla pubblica il “messaggio incriminato” che le aveva mandato Mirko (per cui Greta lo ha lasciato): «A voi le conclusioni»

Gabriela e Giuseppe si sono lasciati?

I fiori d'arancio sembravano davvero vicini o, almeno, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sembravano avere risolto tutti i loro problemi di coppia e avere raggiunto, finalmente, un livello di maturità che andava oltre ogni gelosia e battibecco. Ultimamente, sui social, i due avevano fatto parlare di loro per gli interventi chirurgici effettuati dalla giovane in Turchia (si è sottoposta a un'operazione al seno e al naso), ma non per tradimenti o problemi sentimentali.

Nelle scorse ore, tuttavia, i fan più attenti si sono accorti che lei ha smesso di seguire il futuro sposo su Instagram e, inoltre, ha pubblicato una serie di storie criptiche con messaggi che recitavano frasi del tipo: «Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi» oppure «Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita». Gabriela non si è, poi, più espressa in merito e, quindi, i fan dovranno aspettare i prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti.

Gabriela Chieffo sui social

Proprio nelle scorse ore, Gabriela Chieffo ha pubblicato una serie di foto in cui si scatta un selfie allo specchio (con tanto di cicatrice sul naso ancora visibile) e, come didascalia, ha scritto: «Bla bla bla» aggiungendo l'emoticon con il fuoco.

Avrà voluto lanciare una frecciatina a qualcuno?