Temptation Island Winter salta per motivi di sicurezza. Torna l'Isola dei Famosi con Ilary Blasi?

Temptation Island Winter, la versione invernale del programma che mette alla prova la fedeltà di giovani coppie prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia non si farà. Almeno ora, la prossima primavera.

Nessun ripensamento, solo una questione di sicurezza. La violenta guerra in corso in Medio Oriente sconsiglia vivamente di poter avvicinarsi anche Egitto e Marocco, due iniziali mete scelte dalla produzione. Messe subito da parte, per motivi di costi elevati, mete più lontane, come le esotiche Maldive.

Alessia Marcuzzi, dall'addio a Mediaset all'arrivo in Rai, passando per matrimoni, figli e separazioni: chi è la conduttrice ospite a Domenica In

La cancellazione di Temptation Island Winter come scrive Nuovo Tv cambia in corsa il palinsesto di Canale 5.

Prima di tutto dovrebbe esserci un naturale prolungamento del Grande fratello che andrà in onda fino a marzo con Alfonso Signorini e la sua fedele Cesara Buonamici che faranno qualche mese di straordinario.

Ma la grande novità, quando si spegneranno le luci sulla Casa del GF, sarà il probabile ritorno de L’isola dei famosi.

Il reality, che nelle intenzioni di Pier Silvio Berlusconi doveva rimanere fermo una stagione, adesso torna di stretta attualità per la prossima programmazione primaverile. Chi la condurrà? Naturalmene ancora Ilary Blasi ferma ai box dalla scorsa edizione ormai...