Temptation Island Winter, Maria De Filippi non cambia conduttore: avanti con Filippo Bisciglia. Le novità su location e concorrenti

Squadra che vince non si cambia. E Maria De Filippi vince sempre. Ha vinto l'estate degli ascolti con Temptation Island. Proverà a vincere anche sotto la neve, con la prima edizione invernale di Temptation Island Winter. Un programma voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi nel suo nuovo palinsesto...

A condurre il programma sarà ancora Filippo Bisciglia.

Nessun nuovo volto. Niente Lorella Cuccarini (confermatissima ad Amici) o Ilary Blasi. Maria ha scelto Filippo perché di lui si fida, perché lo vuole premiare. Piace il suo modo di porsi davanti al pubblico a casa. Una conduzione senza eccessi proprio come piace ai piani alti di Mediaset. E da lì arriva direttamente la conferma tanto attesa.

«Maria ha visto crescere professionalmente Filippo, si fida e pensa sia lui il più adatto a raccontare le vicende sentimentali anche nella nuova versione del programma, verso il quale c’è molta attesa», dicono a Mediaset e riposta il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. Un volto amico, arrivato al mondo della TV dall'edizione 2006 del Grande Fratello, in cui aveva fatto sognare i telespettatori, ricorda sempre il settimanale, per la storia d’amore nata nella casa con Simona Salvemini.

La location e i concorrenti

Dove si svolgerà a gennaio il reality show sulle tentazioni dell’amore? L'unica cosa che si sa è che «qualche settimana prima, per le registrazioni Filippo si trasferirà in una destinazione di montagna nel Nord Italia, in un residence, con due zone separate, con le baite in cui verranno sistemate le coppie, messe alla prova da ragazzi e ragazze avvenenti, in quel romantico paesaggio innevato», dicono ancora da Mediaset, spiegando come sarà organizzata la versione Winter.

Ma ci saranno altre novità importanti che riguardano i concorrenti: a Temptation Winter non ci saranno solo coppie di persone comuni, ma anche coppie famose, stessa formula adottata anche nella nuova edizione del Grande Fratello. Formula voluta sempre dal figlio di Silvio Berlusconi.