Grande Fratello, Mirko Brunetti svela cosa è successo davvero con Greta: «Non ci siamo proprio lasciati»

Martedì 17 Ottobre 2023, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12:43

Ieri sera, Mirko Brunetti è entrato nella casa del GF e ha raccontato la sua storia dopo l'esperienza vissuta a Temptation Island. Rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, Mirko ha chiarito che la sua relazione con Perla è terminata non a causa del programma ma perché la loro storia, dopo tre anni, era diventata tossica. Durante Temptation Island, il ragazzo ha conosciuto Greta, con cui ha sviluppato una connessione mentale d non solo, ma alla fine la relazione non sarebbe andata bene, portando a una grande e importante pausa tra i due. Mirko ha spiegato che Greta lo ha accusato di averle raccontato bugie a causa di un messaggio cancellato rivolto a Perla. Dopo la puntata in diretta, nella casa Mirko ha rivelato ai coinquilini che in realtà lui e Greta non si sono mai separati del tutto, anche se stanno attraversando un periodo difficile. Greta avrebbe perso fiducia e lui l'aveva raggiunta persino a Cagliari per provare a chiarire. "Non ci siamo proprio lasciati, è complicato. Vediamo come vanno le cose, per adesso però non posso dire che è finita" ha spiegato. Intanto, Greta sui social ha detto di aver lasciato l'Italia, dichiarando che non seguirà le vicende di Mirko nella casa del GF. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben



