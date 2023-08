Temptation Island Winter, svelato il nome di chi condurrà il reality di Canale 5: l'indiscrezione

Novità assoluta del palinsesto Mediaset della prossima stagione è la versione invernale del reality di Canale 5 che mette alla prova le coppie di fidanzati. Dopo il successo della scorsa edizione di Temptation Island questo anno Pier Silvio Berlusconi ha deciso di doppiare la messa in onda del reality firmato Maria De Filippi in una versione rivisitata che dorebbe chiamarsi Temptation Island Winter.

Temptation Island Winter, chi condurrà il programma?

Il titolo definitio del programma non è ancora stato definito, anche se pare il più gettonato sia Temptation Winter, quello che è certo è che il format sarà lo stesso: coppie di fidanzati metteranno alla prova i loro sentimenti essendo diisi in due villaggi diersi "accerchiati" da affascinanti tentatori pronti a farli vacillare.

Ma si parla anche di una commistione di vip e nip tra le coppie. L'idea c'è ora va solo confezionata bene.

I telespettatori, che non vedono l'ora di appassionarsi (di nuovo) alle storie dei concorrenti, sono anche in attesa di sapere chi sarà il conduttore di questo nuoo programma. Si è vociferato molto sulla questione. C'era chi ha ipotizzato potesse arrivare di fronte al falò di confronto Lorella Cuccarini e chi invece ha azzardato una Ilary Blasi (per ora) sprovvista) di show da condurre, ma nel calderone del totonomi ci sono finite anche Silvia Toffanin e Raffaella Mennoia (braccio destro della De Filippi) ma l'ipotesi che pare più credibile è quella lanciata da Tv Blog. Secondo il sito infatti alla conduzione di Temptation Winter potrebbe esserci Filippo Bisciglia. Volto legato a filo doppio, ormai al programma di Maria De Filippi.

Quando andrà in onda

La data d'inizio dello show ancora non è stata definita. Di certo, come indica il titolo, sarà trasmesso in inverso (tra dicembre e marzo), in una delle serate che Canale 5 dedica all’intrattenimento (domenica, lunedì, giovedì, venerdì e sabato).