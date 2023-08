Francesca Michielin annulla i concerti: «Ho un problema di salute e devo operarmi»

«Non allarmatevi, ma ho un problema di salute». L'annuncio della cancellazione obbligata dei concerti di Francesca Michielin arriva sui social. Quando spiega perché il tour, e lei, siano costretto fermarsi Francesca sorride e dice: «È inutile girarci attorno: tra pochi giorni l'ospedale mi ha programmato un intervento». Non dà dettagli sul proble a di salute ma spiega che per stare meglio c'è bisogno di questa operazione.

La cantante di "Nessun grado di separazione" parla in un video postato su Instagram e spiega che nei prossimi giorni si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico.

«Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova. Per tutte le info e rimborsi potete rivolgervi a @vivoconcerti. Michielin. Nel video ripete le stesse motivazioni e promette di tornare in forma a settembre.