Francesca Michielin, dall’estate in tour a "X Factor 2023": «È bello portare la musica live in tv»

Mercoledì 5 Luglio 2023, 11:32

In occasione della presentazione dei palinsesti Sky per la stagione 2023/2024 incontriamo Francesca Michielin, confermata alla conduzione di ‘X Factor’. “Ero titubante – confessa a proposito di questo bis – confermarsi non è mai facile men che meno superarsi e io, da perfezionista quale sono, se faccio una cosa devo farla al meglio. Tecnicamente un bis è più difficile perché devi in qualche modo riconfermarti. Però dall’altra parte sono conscia che è un ambiente che conosco già bene. Lo conoscevo da concorrente e adesso ancora di più perché l’ho già condotto. Quindi ho la possibilità, secondo me, anche di divertirmi un po’ di più e di portare ancora di più il mio linguaggio. Ma alla fine ho accettato e devo dire che mi sto davvero divertendo tanto. Sto trovando quest’esperienza molto stimolante e mi piace poter raccontare ‘X Factor’ a modo mio avendolo fatto anche come concorrente. Per me è una prova per alzare ulteriormente l’asticella come professionista”. Foto Kikapress

