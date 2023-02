Fedez-Ferragni, pace fatta: l'influencer pubblica una foto in cui tiene per mano il marito

Parola fine sulla telenovela Ferragnez. A metterla è Chiara Ferragni che nelle sue Instagram stories ha pubblicato una foto in cui tiene la mano di Fedez. Nello scatto si vedono solo le mani dei due, ma il messaggio è chiaro: pace fatta. Un modo questo, forse, per mostrare vicinanza al marito in un momento in cui a destare preoccupazione sono anche le sue condizioni di salute.

Fedez torna su Instagram: «Scusate per la balbuzie, è un problema che ho. Ci metto un po' a formulare una frase»

Come sta Fedez?

Nelle scorse ore Fedez era infatti apparso in una serie di video in cui fatica a parlare: «Scusate per le balbuzie - dice - ma è un problema che ho da un po' di tempo». Per poi aggiungere: «Ci metto un po' di tempo per formulare una frase». Già due giorni fa durate una diretta su YouTube per presentare un nuovo podcast sull'educazione finanziaria, "Wolf, Storie che contano", era apparso stanco, provato, scatenando la preoccupazione dei fan dei Ferragnez.

La crisi - presunta o reale - dei Ferragnez era cominciata all'indomani dell'ultima serata di Sanremo 2023, dopo il bacio in diretta nazionale di Fedez a Rosa Chemical e la ramanzina sul palco di Chiara. Da allora i due non sono più apparsi sui social insieme (una vera rarità), dando vita alle più disparate teorie social su cosa stesse accadendo alla coppia più popolare d'Italia. Dopo giorni di ricostruzioni, pettegolezzi e soffiate varie, sembra essere tornato il sereno. Proprio quando il rapper, agli occhi di tutti, è sembrato in difficoltà a causa di un insolito fenomeno di balbuzie.