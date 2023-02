Fasma, età, vita privata, carriera: ecco chi è il trapper romano che duetta con Mr. Rain

Fasma stasera canterà all'Ariston con Mr. Rain. Tutto è pronto per i duetti Sanremo: ogni Big ha scelto un'artista con cui potersi esibire in questa quarta puntata del festival, quella dedicata alle cover. I due eseguiranno a Sanremo 2023 la cover di "Qualcosa di grande", celebre successo dei Lunapop di Cesare Cremonini.

Fasma duetta con Mr rain: ecco chi è il trapper romano

Fasma è un trapper originario di Roma, nato il 17 dicembre 1996 (ha 26 anni). All’anagrafe Tiberio Fazioli, il suo nome d’arte rappresenta la contrazione della parola fantasma: colui che non vuol farsi vedere, ma desidera far sentire la sua voce. Ha mostrato una passione per la musica fin dalla giovane età e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni a soli 13 anni. Questi componimenti erano un mezzo per esprimere i suoi sentimenti e le sue emozioni. Fasma è molto popolare tra i giovani, con milioni di visualizzazioni sui suoi video su YouTube. Ma la vera fama arriva nel 2020, con la partecipazione da Sanremo giovani tra le Nuove Proposte con la canzone Per sentirmi vivo e ha poi partecipato alla gara ufficiale di Sanremo 2021 con Parlami.

Vita privata

La vita privata di Fasma è avvolta nel mistero: non esistono informazioni sul suo lato sentimentale e neppure i social network forniscono indizi. Al momento, non è noto se il giovane artista sia impegnato sentimentalmente o meno. Sappiamo però che il rapper ama i tatuaggi. Il primo che ha fatto, un teschio con una rosa, risale all’epoca della scuola, quando Fasma aveva solo 14 anni. Altra curiosità ben nota sul rapper è che, di solito, si concede poche ore di sonno per notte: solitamente solo 4-5 ore. Non a caso, la maggior parte delle canzoni sono state scritte proprio durante la notte.