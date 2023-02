Lorella Cuccarini, età, figli, marito e la malattia: stasera la docente di Amici duetta con Olly

Serata dei duetti Sanremo. Oggi nella quarta puntata del festival arriva Lorella Cuccarini che si esibirà con Olly in una cover di "La notte vola" (Lorella Cuccarini)

Lorella Cuccarini: la famiglia

Lorella Cuccarini è originaria di Roma, dove nasce il 10 Agosto del 1965, ha 57 anni. I suoi genitori sono Vero Cuccarini e Maria Persili, che di professione fanno il ragioniere e la sarta. Ha un fratello e una sorella: Maria Luisa e Roberto, quest’ultimo è stato un valletto e ballerino negli anni ’80. Quando ha soli 10 anni, i genitori si separano e per lei è stato un dolore molto forte tanto che per molto tempo non ha piu' visto il padre. La madre muore nel 2002 all’età di 65 anni, gettando nello dolore più profondo tutti i suoi figli mentre il padre nel 2004.

La carriera

Sin da piccola Lorella ha subito chiara la sua passione per la danza e infatti all’età di soli tre anni inizia a ballare e cantare in casa davanti allo specchio. Lorella Cuccarini appare per la prima volta in TV nel 1978 nel varietà Ma che sera. Nel 1985 viene notata da Pippo Baudo e inizia al suo fianco la carriera da showgirl in Fantastico e l’anno successivo pubblica Lorel, il suo primo album. Dal 1987 (e per i successivi 16 anni) è il volto della campagna pubblicitaria delle cucine Scavolini. Nel 1989 la sua canzone più famosa, La notte vola, viene usata come sigla del programma di Canale 5 Odiens. Dal ’91 al ’93 conduce due edizioni di Buona Domenica mentre nel ’92 debutta come attrice nella miniserie Piazza di Spagna. Nel 1993 Lorella Cuccarini affianca Pippo Baudo nella conduzione del Festival di Sanremo e nello stesso anno esce il suo secondo disco. Continua la conduzione di diversi programmi fino al 2004 quando la sua carriera subisce una battuta d’arresto. Torna sul piccolo schermo nel 2008 alla conduzione di La sai l’ultima? ma il programma non ha un grande successo. Nel 2010 è in teatro con il musical Il pianeta proibito. Dal 2011 al 2013 conduce Domenica in… Così è la vita. Nel 2015 è giudice speciale della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma nel quale ritorna nel 2020 come insegnante di danza e l’anno successivo come insegnante di canto.

La vita privata

Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Capitta, meglio conosciuto come Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo. La coppia ha quattro figli ecco chi sono: Sara ha 26 anni e ha studiato in svizzera Management. Appassionata di moda come la madre ma lavora nel settore immobiliare a Milano. Giovanni, nato il 19 settembre 1996 è il secondogenito. Si è laureato all’Università di Warwick in Inghilterra. Chiara e Giorgio Capitta sono i gemelli della coppia: capelli rossi e sguardo fiero, sono nati il 1 maggio del 2000 e stanno iniziando adesso gli studi universitari. Chiara è anche una giocatrice di calcio dell’ AS Roma Femminile.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti grazie al lavoro mentre erano entrambi impegnati con altre persone: inizialmente quindi la loro interazione si è mantenuta professionale, ma dopo due anni la scintilla è scoccata e ora la coppia sta insieme da oltre 25 anni. Un vero record per le coppie del mondo dello spettacolo. Lorella e Silvio inoltre sono molto uniti nell’educazione dei figli e nelle loro prospettive future.

La lite con Alberto Matano

Cosa è successo tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini? Nel 2019 Cuccarini ha condotto La vita in diretta al fianco di Alberto Matano e prima dell’ultima puntata della stagione ha inviato una mail a tutti i collaboratori del programma accusando il collega di maschilismo e di sfrenato egocentrismo. Per questo motivo non è stata riconfermata alla guida del programma nonostante l’ottimo successo.

La malattia

Nel 2002 la showgirl la showgirl ha dovuto combattere contro un brutto male. A seguito di un continuo dimagrimento e di una forte tachicardia, scopre di avere un tumore. L’endocrinologo le diagnostica un nodulo alla tiroide, con la forza della famiglia e dei suoi cari affronta una tiroidectomia necessaria per sconfiggere il male e tornare a sorridere.