Fedez, quanto guadagna sui social? Tutte le curiosità che (forse) non sai sul marito di Chiara Ferragni. Stasera il duetto con gli Articolo 31

Per la serata duetti Sanremo 2023 gli Articolo 31 hanno scelto di portare sul palco dell'Ariston un amico-collega: Fedez. Ebbene si il marito di Chiara Ferragni, che ha presentato la prima serata del Festival e tornerà domani per chiudere le danze, è ospite di Amadeus. Arriverà stasera ma già Fedez ha scatenato le polemiche. L'altro ieri nel suo free style sulla Costa Crociere ormeggiata al largo di Sanremo, si è scagliato contro Galeazzo Bignami viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. Ha sparato a zero Fedez nel suo freestyle, al festival di Sanremo: contro il viceministro Galeazzo Bignami, contro la ministra Eugenia Roccella, contro il Codacons. «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto».

Fedez: età e famiglia

Classe '89, Federico Leonardo Lucia (questo il nome all'anagrafe) nasce a Milano il 15 ottobre, ha 33 anni. Fedez è cresciuto a Buccinasco, vicino Milano, ma la sua famiglia ha origini lucane, precisamente sono di Lagopesole. Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo e poi ha cambiato lavoro diventando magazziniere. Da lui Fedez dice di aver imparato l’arte del vendere. La madre si chiama Annamaria Berrinzaghi. Soprannominata Tatiana, è stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattare le case discografiche. Frequenta il Liceo Artistico, ma non termina gli studi. Si dedica alla sua passione principale, la musica, aprendo anche un canale YouTube di grande successo. Famosi i suoi scontri con personaggi famosi o politici, come Matteo Salvini (attualmente fidanzato con Francesca Verdini), Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Fedez è noto per avere un carattere molto schietto, spesso poco conformista. Con la compagna Chiara Ferragni, Fedez ha ricevuto una visita inaspettata di Pio e Amedeo durante le riprese del programma Emigratis.

Vita privata

È alto 1 metro e 74. Federico, come tutti sanno, è sposato con Chiara Ferragni e insieme hanno due figli: Leone (nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood) e Vittoria (nata il 23 marzo 2021 a Milano). Il suo profilo Instagram ha circa 15 milioni di follower e con i fan il rapper ama condividere tutto, ma proprio tutto. Prima di sposare Chiara, con tanto di proposta sul palco di un suo concerto all'Arena di Verona 2017, Fedez era fidanzato con Giulia Valentina.

Carriera

Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. e nel 2011 pubblica due album “Penisola che non c’è” e “Il mio primo disco da venduto”. Per questi si avvarrà di collaborazioni di diversi artisti, come ad esempio: Emis Killa, Guè Pequeno. Nel 2014 inizia una collaborazione con J-Ax con il quale decide di fondare l’etichetta discografica Newtopia che ha lanciato Fabio Rovazzi e lo youtuber Awed, tra gli altri. Nel corso di questi anni ha collaborato con artisti di rilevanza nazionale come Achille Lauro e Orietta Berti nel brano Mille, così come con Tananai e Sara Mattei nel tormentone La dolce vita. Federico è stato giudice di X Factor dall’edizione del 2014 fino a quella del 2018. È tornato dietro la scrivania del talent show di Sky nel 2022. In questi anni ha condotto Lol – Chi ride è fuori su Prime Video e il podcast Muschio Selvaggio insieme a Luis Sal. Nel 2021 è protagonista del docu-reality The Ferragnez nel quale viene raccontata parte della sua vita familiare. Nello stesso anno partecipa a Sanremo insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome dove si classificherà al secondo posto.

Dal 2020 Fedez e Luis Sal hanno creato Muschio Selvaggio: un podcast che va in onda sul canale youtube di grande successo. Inoltre nel 2021 insieme a Chiara Ferragni è protagonista del docu – reality sulla sua vita chiamato The Ferragnez. La serie riscuote un grande successo e viene prevista una seconda stagione di The Ferragnez con uscita nel 2023.

La malattia

A marzo 2022, Fedez ha comunicato a tutti i suoi fan che gli era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. Per questo motivo si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico realizzato dal dottor Massimo Falconi, un luminare nel campo della medicina e chirurgia, presso la struttura sanitaria San Raffaele di Milano. Il rapper ha ricevuto il sostegno da parte di fan e personaggi noti al mondo dello spettacolo. Ora il peggio è passato ma questa vicenda ha cambiato per sempre Fedez, forse in meglio.

Il patrimonio

Stabilire a quanto ammonta il patrimonio di Fedez (moglie esclusa) non è proprio semplice viso che è socio di diverse società. Senza dubbio uno dei principali canali, oltre a quello della musica, da cui Fedez guadagna un bel po’ di soldi è Instagram. E basta solo dire due dati per far capire che il patrimonio di federico è da capogiro. Per sponsorizzare un prodotto sul suo profilo Instagram, che conta più di 13 milioni di followers, le aziende arrivano a pagare 31.200 $ a post secondo Hopper HQ, un famoso sito di analisi e monitoraggio dei social media. Tra le principali collaborazioni di Fedez troviamo quella con Intimissimi, Versace, con cui ha realizzato anche una linea di abbigliamento brandizzata, e Supreme. Sembrerebbe che in totale i guadagni dei Ferragnez uniti riescano a raggiungere circa 20 milioni di dollari all’anno. Ma i Ferragnez sono molto attivi anche in ambito sociale e sono molteplici, e tutte condivise sui social, le donazioni che fanno a centri anti violenza sulle donne e per cure dei bambini.