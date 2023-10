Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle? La Rai lo vuole come "ballerino per una notte"

Fabrizio Corona è tornato libero. E da quando è in libertà è tornato a far parlare di sè. Dal nuovo scandalo sul calcio scommesse che ha colpito il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, ad altri nuovi giocatori, che l'ex Re dei paparazzi sa di essere coinvolti nella vicenda che rischia di aprire una nuova ferita nel mondo del calcio.

La partecipazione a Ballando

Ma a far parlare di sè in Rai questa volta non sono gli scandali ma le sue fortunate partecipazioni prima a Le Belve e poi a Domenica In. Presenze che hanno dato una scossa positiva agli ascolti della rete pubblica dopo i recenti flop. E come scrive il settimanale Oggi, i piani alti di Viale Mazzini starebbero pensando seriamente ad un suo ingaggio a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte.

Una partecipazione facilitata, come sottolinea sempre Oggi: "da un potente agente televisivo che ha chiuso con alcuni suoi noti assistiti importanti contratti, e tutti per quest'ultima edizione del longevo show del sabato sera.

Ora non resta che aspettare le sue esibizioni da ballerino.