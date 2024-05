Fedez indagato per rissa e lesioni su Cristiano Iovino: ma è ancora mistero sui motivi della lite

Fedez indagato per la rissa con Cristiano Iovino a Milano. Il rapper è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer romano Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club. Il cantante era stato denunciato dai Carabinieri.

Fedez-Iovino, i motivi della lite

Non è certo che la lite scoppiata alla discoteca The Club tra Fedez e Cristiano Iovino abbia riguardato una ragazza che era in compagnia del rapper.

Fedez, con dichiarazioni di ieri, ha negato di essere stato presente davanti a casa di Iovino, dove è avvenuto il pestaggio (non denunciato dal 37enne), ma sia le testimonianze che le immagini delle telecamere confermerebbero la sua presenza.