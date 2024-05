Lunedì 13 Maggio 2024, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 18:16

Re Carlo affida a William l'ex reggimento di Harry. Mentre i Sussex sono in Nigeria a partecipare a varie cerimonie, Carlo ha nominato il principe del Galles colonnello in capo dell'Army Air Corps, il braccio dell'aviazione da combattimento dell'esercito britannico. Con tanto di consegna ufficiale di berretto e cintura simbolici.

Carlo sempre più vicino a William

Simbolico è anche il fatto che l'annuncio dell'investitura sia stato fatto poco prima dell'arrivo di Harry nel Regno Unito, dove - come ormai sanno tutti - non ha incontrato nessun esponente della famiglia reale, tantomeno il padre Carlo. Il quale però oggi ha riso e scherzato con l'erede al trono William, nominandolo colonnello del reggimento in cui il fratello minore ha prestato servizio (lo Squadrone 662). Il Duca di Sussex per un periodo è stato pilota di elicottteri Apache in Afghanistan: poi la Megxit il trasloco negli Stati Uniti.

E proprio davanti un elicottero Apache insieme al figlio maggiore Charles però non ha menzionato Harry, spiegando invece che William era un «pilota davvero molto bravo. Spero che diventerai sempre più forte con il Principe di Galles come tuo nuovo colonnello in capo», ha scherzato.

William ha poi indossato la sua nuova uniforme e il berretto blu prima di ricevere una sciarpa scozzese dell'Army Air Corp per la moglie Kate Middleton, una sciarpa per sé e tre elicotteri di legno per George, Charlotte e Louis.

La rottura con Harry

La vicinanza di Carlo al figlio William, con il primo impegno ufficiale insieme, rende ancora più evidente la distanza invece dall'altro figlio, che la scorsa settimana non ha potuto incontrare "a causa dell'agenda piena di impegni" del re. La rottura con il figlio che ha scelto di andarsene sembra al momento sempre più definitiva.