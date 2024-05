Lunedì 13 Maggio 2024, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 13:51

Kate Middleton sarà la futura regina d'Inghilterra. Un futuro che - secondo alcuni - è sempre più vicino, data la malattia del 75enne re Carlo. E proprio per questo Buckingham Palace deve preparare un eventuale rapido passaggio di consegne che riguardano anche la scelta delle sue ladies-in-waiting, le dame di compagnia.

Il ruolo delle ladies

Camilla ne ha sei, scelte tra le sue amiche del cuore, ma preferisce chiamarle Queen’s Companions, le accompagnatrici della regina. Il ruolo, importantissimo per la vita Royal, rimane lo stesso. Oltre ad accompagnare la monarca nei vari impegni ufficiali, le ladies si occupano della sua agenda quotidiana e di tutto ciò che riguarda i suoi doveri a corte, aiutandola anche nella corrispondenza, oltre che a vestirsi e a organizzare i suoi pasti. Un ruolo non retribuito e che dura tutta la vita. A nessuna lady-in-waiting è, infatti, permesso “licenziarsi”. Ma chi potrebbero essere le future dame di corte di Kate? Il processo di selezione si sta rivelando piuttosto difficile. I suoi assistenti hanno stilato un elenco non ancora ufficiale, concentrandosi su un gruppo di amiche in particolare che, in questo difficile periodo, stanno aiutando la principessa ad affrontare le cure per il cancro.

La sorella Pippa

La sorella Pippa Middleton potrebbe essere la dama numero uno. La futura regina si fida ciecamente della sorella minore e i royal watcher inglesi sono pronti a scommettere che proprio a lei saranno affidati i compiti più delicati e personali. Durante un'intervista su The Royal Beat: Back in Time, l'esperta reale Kate Williams disse:

«Penso che potremmo aspettarci che Pippa possa essere la prima nominata. Detto questo, Pippa ha la sua vita e la sua famiglia, ed essere una dama di compagnia è un lavoro impegnativo: le lettere, la corrispondenza, le email crescono ogni giorno. Quindi, quando Kate diventerà Regina, il livello delle visite guidate, il livello delle lettere, il livello dei ricevimenti, richiederanno ancora questa assistenza. Quindi penso che dovrà nominare alcune dame di compagnia».

Le amiche del cuore

Oltre a Pippa, tra i nomi più probabili figura quello di Lady Laura Meade, moglie di James, che fu testimone di William alle sue nozze assieme al fratello Harry. Date per scontate sono anche l’amica di scuola Alicia Fox-Pitt e Zoe Warren, nuora di un vecchio manager delle scuderie di Elisabetta II. A completare il gruppo di ladies-in-waiting di Kate potrebbero essere poi chiamate Trini Foyle, madrina di Louis, e Sophie Carter, madrina di Charlotte.

Rebecca Deacon, il braccio destro

Uno dei pochi nomi dati per certi è quello di Rebecca Deacon. Segretaria privata della Middleton fino al 2017, la preparatissima Deacon è poi diventata molto amica di Kate, che continua ad appoggiarsi a lei. Rebecca conosce meglio delle altre contendenti le dinamiche a corte e sa come rassicurare la principessa nelle difficili scelte che saranno richieste dal suo ruolo futuro.