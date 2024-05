Steve Buscemi preso a pugni in strada a New York. La polizia: «Vittima di un atto di violenza casuale»

Steve Buscemi aggredito a New York. Originario di Brooklyn. Buscemi, 66 anni, stava passeggiando per Kips Bay la scorsa settimana quando uno sconosciuto si è avvicinato e ha colpito la star di “Boardwalk Empire” in un attacco in pieno giorno. L'attore ha sofferto di gonfiore al viso e all'occhio sinistro ed è stato portato al Bellevue Hospital per le dovute cure. Nel frattempo, il suo aggressore è fuggito ed è «ancora in fuga», hanno detto fonti della polizia.

Steve Buscemi aggredito, cosa è successo

Il New York Post riferisce che per la polizia si è trattato di un attacco improvviso e non provocato, l’ennesimo nella zona.

La polizia di New York ha diffuso le foto di sorveglianza del presunto aggressore, un uomo barbuto che indossava un berretto da baseball, una maglietta blu e pantaloni della tuta neri. Buscemi, ex pompiere dell'FDNY, ha una carriera cinematografica che dura da quattro decenni e include ruoli in film pluripremiati come Fargo e Le iene.

L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzogiorno: secondo una lavoratrice della zona che ha assistito all’accaduto, l’attore stava camminando per strada con una donna, poi l’ha visto cadere all’indietro e poi correre nella direzione opposta. Curiosamente (e tristemente), Steve Buscemi è la seconda star di Boardwalk Empire ad essere stata aggredita nel corso degli ultimi mesi: Michael Stuhlbarg, suo collega nella serie, è stato aggredito e colpito alla nuca da un sasso lo scorso marzo.