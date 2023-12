Emanuela Perinetti, la sorella: «Ti chiedo scusa per non aver capito». Il papà: «Non sapremo mai le ombre che hanno creato il tuo disagio»

Amici, parenti, colleghi e volti noti del calcio, tra cui Maldini, Moggi e Antonio Conte. Tutti per l'ultimo saluto a Emanuela Perinetti, influencer e manager figlia di Giorgio Perinetti, storico direttore sportivo della Roma e oggi responsabile dell'area tecnica dell'Avellino. Oggi i funerali a Milano, alla Basilca di Sant'Eustorgio, della 34enne morta il 29 novembre dopo l'aggravarsi della malattia, contro cui stava combattendo.

Emanuela Perinetti morta a 34 anni, oggi i funerali. Il padre Giorgio: «Da tempo soffriva di anoressia, si è lasciata spegnere»

La sorella: «Ti chiedo scusa per non aver capito»

Il papà, Giorgio Perinetti, nel suo dicorso ha ricordato il «piglio da comandante» della figlia, ma con una riflessione sulla solitudine: «Non sapremo mai le ombre che hanno creato un disagio così grande che non abbiamo saputo e potuto contrastare».

La sorella Chiara, invece, ha chiesto «scusa per non aver capito sempre che il modo giusto di starti vicino era quello degli ultimi tempi, era il prendersi cura e non respingere.

Voglio dirti anche grazie perché senza di te non sarei me oggi, mi hai insegnato l'ambizione e la determinazione, e ti dico grazie perché anche oggi mi lasci con qualcosa: questa rete di protezione di persone fantastiche per cui puoi star tranquilla che il freddo di dicembre, di questo in particolare, non mi farà sentire sola».