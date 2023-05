Ed Sheeran, morta l'amata nonna Anne Mary: le aveva dedicato la canzone "Nancy Mulligan"

Grande dolore per Ed Sheeran: è morta la nonna Anne Mary. Il cantante era molto legato a lei, al punto da dedicarle la canzone "Nancy Mulligan", pubblicata nell'album "Divide" del 2017. La donna si è spenta serenamente martedì scorso alla Castle Gardens Nursing Home di Enniscorthy, in Irlanda. Aveva 98 anni. Conosciuta come Anne Mary Sheeran, il suo cognome da nubile era, appunto, Mulligan.

Nel necrologio la donna viene definita «amata moglie del defunto Bill e madre amorevole di Jim, Bill, Peter, Chris, John, MaryAnne, Bridget e della defunta Sally e sorella del defunto Thomas, Jim, May e Peggy».

La canzone Nancy Mulligan

La canzone "Nancy Mulligan" parla proprio della storia d'amore fra la donna e William Sheeran, nonno di Ed. Parlando del brano, Ed Sheeran dichiarò: «Nessuno si presentò al loro matrimonio. Lui rubò dei denti d'oro nello studio dentistico dove lavorava, le fuse per fare le fedi nuziali. Gli abiti invece li presero in prestito. Avevano una storia d'amore tipo Romeo e Giulietta, una cosa molto romantica, così ho deciso di scrivere una canzone». Nancy e William hanno avuto otto figli e 23 nipoti.