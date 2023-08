Ed Sheeran e la sua nuova cappella privata (da 3,5 milioni di euro). All'interno c'è anche una navata centrale

Avete mai pensato di pianificare il vostro post-mortem? Ed Sheeran sì. Il cantante ha terminato i lavori della sua cappella privata, completa di camera mortuaria, nel terreno della sua vasta casa nell'East Suffolk, in Inghilterra. I lavori per l'edificio religioso sono iniziati più di 19 mesi fa, ma ora le impalcature e i teli di plastica sono stati rimossi, rendendolo per la prima volta completamente visibile agli abitanti del villaggio.

I documenti di pianificazione descrivono l'edificio come un luogo dove il cantante e i suoi cari possono «ritirarsi per la contemplazione, la preghiera e il relax». La cappella, lunga circa 65 metri e dotata di una scala a chiocciola, è stata allestita ai margini della tenuta del cantante - soprannominata «Sheeranville» dagli abitanti del luogo - vicino alla sua città natale, Framlingham, nel Suffolk.

Sheeran, 32 anni, che vive con la moglie Cherry e i due figli, aveva inizialmente in mente di costruire una cappella più grande, ma il progetto è stato respinto dagli urbanisti.

Ed Sheeran assolto dall'accusa di plagio. «Non ha copiato Marvin Gaye»

Le proteste

Alcuni vicini si sono opposti all'edificio, affermando che nella zona c'erano già abbastanza chiese. Ma il cantante ha presentato una nuova richiesta per uno spazio più piccolo che ha ottenuto l'approvazione del Consiglio dell'East Suffolk.Lo scorso gennaio il cantante, attualmente in tournée in America, ha ottenuto il permesso di aggiungere una cripta funeraria di 9 metri per 6, abbastanza grande da ospitare due corpi sotto una lastra sul pavimento.

I documenti di pianificazione spiegavano che sarebbe stata costruita sul lato orientale della proprietà del cantante perché «il sorgere del sole è rilevante sia nella tradizione abramitica che in quella orientale». Il testo sottolinea che la chiesa di Sheeran non intende mettere in ombra la vicina chiesa medievale della Chiesa d'Inghilterra del suo villaggio.

Cosa c'è al suo interno

L'edificio ha una navata centrale con otto banchi, una scala a chiocciola che porta a una piccola galleria e uno spazio principale per le attività, oltre a un tetto in piombo, pareti in selce e vetrate. I consiglieri locali affermano che Sheeran avrà bisogno di una licenza se vuole celebrare matrimoni nella cappella, ma ciò comporterebbe l'apertura al pubblico per tre anni.

Sheeran ha notoriamente acquistato cinque proprietà vicine per creare il suo rifugio rurale. La stampa inglese suppone che il cantante abbia speso 3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro, ndr.) per un'ampia ristrutturazione, tra cui la costruzione di un pub, di una casa sull'albero, di una sala musicale sotterranea e di tunnel.