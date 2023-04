Ed Sheeran duetta a sorpresa con l'artista di strada nella metro di New York

Momento emozionante per fortuna ripreso dagli smartphone. Nella metropolitana di New York, infatti, l'artista di strada Mike Yung è rimasto a bocca aperta quando ha visto Ed Sheeran affiancarsi a lui nel cantare Eyes Closed. Sheeran ha invitato poi Yung al concerto in programma al King's Theatre