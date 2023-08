Ed Sheeran, pronta la cappella privata del cantante: quasi due anni per terminare i lavori

I documenti di pianificazione descrivono l'edificio come un luogo dove il cantante e i suoi cari possono «ritirarsi per la contemplazione, la preghiera e il relax». La cappella, lunga circa 65 metri e dotata di una scala a chiocciola, è stata allestita ai margini della tenuta del cantante - soprannominata «Sheeranville» dagli abitanti del luogo - vicino alla sua città natale, Framlingham, nel Suffolk, in Inghilterra. Sheeran, 32 anni, che vive con la moglie Cherry e i due figli, aveva inizialmente in mente di costruire una cappella più grande, ma il progetto è stato respinto dagli urbanisti.