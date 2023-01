Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: «Messina Denaro ci dica se sa dov'è». Il giallo sulla bambina rapita a Mazara del Vallo nel 2004

Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, è certa che l'ex superlatitante sappia dove è sua figlia sparita nel 2004 a Mazara del Vallo. Il suo appello è apparso sul suo profilo Facebook e su quello di Pietro Pulizzi il padre di Denise.

«Ci appelliamo a dei sentimenti forse assopiti, al vero senso dell'essere un genitore amorevole. Stato, magistrati, chiedete al boss Matteo Messina Denaro se sa dov'è la nostra Denise. Noi siamo convinti che se decidesse di fornire la risposta alla nostra domanda, metterebbe fine al nostro calvario».

Tanti gli utenti sui social si sono interrogati su quale fosse la correlazione tra il boss latitante per trenta anni e la piccola Denise.

🟢 Denise: genitori a Messina Denaro, facci sapere dov'è

"Siamo convinti che lui sappia cosa è successo 18 anni fa"



(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 19 GEN - "Forse chiediamo un miracolo ma vogliamo provarci.

I genitori della bambina hanno così risposto: «La nostra richiesta al boss Matteo Messina Denaro - non è per accusarlo di qualcosa... Ricordo a tutti che per la ricerca di Denise, dall'inizio fino a un bel po' di mesi, ci fu un blocco su tutto il territorio in tutti sensi».

La ricerca di Denise, concludono i genitori, «probabilmente ha potuto dare fastidio anche su altri fronti... quindi non è scontato, ma può essere fattibile che qualcuno abbia voluto sapere o saputo la ragione del perché i propri affari venissero ostacolati da un evento imprevisto e magari capirne la causa dei mali e quindi aver saputo chi li abbia causati...».