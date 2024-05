Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio il 30 giugno: location e invitati. Belen damigella d'onore

Il countdown è iniziato: mancano meno di due mesi al 30 giugno, giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno pronti a pronunciare il fatidico «sì», dopo sette anni di fidanzamento. La sorella di Belen e il modello si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e si dicono più innamorati che mai.

La location

La cerimonia si terrà nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati. Tra le tante persone che hanno ricevuto l'invito di partecipazione al matrimonio c'è anche Giulia De Lellis, amica della coppia tant'è che proprio l'anno scorso hanno trascorso qualche giorno di relax insieme a Ibiza.

L'invito

Giulia De Lellis parteciperà al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

L'influencer ha pubblicato la foto nelle sue Instagram stories che mostra l'invito di partecipazione che ha ricevuto dalla coppia. Il biglietto è molto elegante e raffinato e presenta solo le iniziali dei nomi degli sposi incisi sul front. «Tornare in office e trovare questo. Ah, ok quindi ci siamo davvero». Sono queste le parole che l'influencer ha scritto per descrivere la foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

La festa di 3 giorni

«È una domenica, non avrei mai pensato di sposarmi di domenica, ma c'era quella data disponibile quindi va bene così», ha detto la futura sposa. I festeggiamenti andranno avanti per quasi tre giorni. «Abbiamo deciso di dividere un po' tutto, di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po' più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi con tutti i nostri amici», ha rivelato la Rodriguez.

Belen damigella

La sorella di Belen ha rivelato che il suo testimone sarà suo fratello Jeremias mentre per Belen è stato ritagliato il ruolo di damigella d'onore. «Ci saranno altre damigelle ma lei sarà quella d'onore, come ho fatto io al suo matrimonio - ha detto Cecilia - Mi deve accompagnare in quel momento di preparazione, di tutto, e quindi le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita, mi accompagnerà molto bene perché lei nei momenti di ansia è davvero brava e ti fa stare serena». Ruolo speciale anche per i nipoti della coppia. «Santiago ha chiesto di portare gli anelli», ha detto la futura sposa, e dovrebbe essere accompagnato dai nipotini di Moser.