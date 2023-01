Messina Denaro, il bunker costruito sotto a una casa a Campobello di Mazara

Sequestrato il secondo covo, vero nascondiglio, del boss Matteo Messina Denaro. È un bunker costruito sotto un appartamento a Campobello di Mazara. Poco più di undicimila abitanti, il paesino in provincia di Trapani custodiva ben due spazi che il boss aveva a dispozione. Si tratta di un appartamento dove il latitante trentennale viveva abitualmente e poi di un bunker, ricavato sotto a un'atra abitazione non distante dal primo appartamento. Questo, anche per le caratteristiche sotterranee, è il vero covo, il nascondiglio di Messina Denaro.