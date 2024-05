Elodie, Paola Ferrari la punzecchia per gli abiti audaci: «Se vuoi mettiti in tanga, ma non usare la scusa della libertà»

Martedì 7 Maggio 2024, 08:40

Scoppia la polemica per quanto detto ieri pomeriggio a La Volta Buona di Caterina Balivo, nel momento in cui la conduttrice, ospitando Paola Ferrari, si è lasciata sfuggire il nome di Elodie. Con la cantante, infatti, la celebre giornalista ha dato da qualche tempo avvio ad una polemica riguardante le sue pose sexy e le mise succinte. La stessa polemica Paola Ferrari l'ha riproposta praticamente identica anche negli studi di Rai Uno, raccogliendo sia la reazione sdegnata della conduttrice che quella del pubblico del programma. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile su Elodie? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



