Denise Pipitone, chi è Denisa, la rom a cui è stato prelevato il Dna: ha la stessa data di nascita e vive nella periferia nord di Roma

Ha 20 anni, i capelli scuri, abita in un palazzo popolare alla periferia nord-est di Roma. E' una giovane bosniaca di etnia rom ma ha un nome, "Denisa", che riporta subito alla mente quello di un'altra Denise: Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara Del Vallo nel settembre del 2004. Con lei, oltre al nome, Denisa condivide anche la stessa data di nascita.

Denise Pipitone, prelevato dna di una ragazza rom alla periferia di Roma. La mamma: «Non sapevamo nulla»

Il racconto della giovane

Ed è proprio a questa giovane ragazza che martedi 21 febbraio i carabinieri sono venuti a prelevare del Dna: «Cercavano informazioni sulla bambina - racconta la ragazza a Quarto Grado - Mi hanno portato in una caserma dei carabinieri. Mi hanno detto che se ci fossero state novità mi avrebbero chiamato e di rimanere a Roma».

Ma come si è arrivati a lei? Forse grazie a una delle tante segnalazioni che in quasi 20 anni dalla scomparsa della bimba non hanno mai fatto spegnere le speranze alla famiglia di Denise che ora, però, rivela incredula: «Non ci hanno informato di questi nuovi sviluppi». «Mi hanno fatto un tampone - racconta ancora la giovane - Mi hanno detto che ho la stessa data di nascita di quella bambina sparita». In realta, secondo l'anagrafe, Denisa è nata in Bosnia nel settembre del 2002: quindi 2 anni dopo Denise.

La foto di un uomo

«Ti hanno mostrato la foto di un uomo?», ha chiesto la giornalista di Quarto Grado. «Si - ha ammesso la ragazza - ma non mi hanno detto come si chiama, né se è italiano». L'uomo che le hanno fatto vedere - rivela Quarto Grado - è quella di Piero Pulizzi, il papà naturale di Denise Pipitone. «Ma io non lo conosco», assicura.

L'identikit della ragazza

Denisa è cresciuta con la nonna in Bosnia, a 3 anni sarebbe stata per poco tempo in Italia: un'infanzia di cui non ha foto. «Conosco mia madre, mio padre non l'ho mai visto», racconta la ragazza. «E' alta un metro e 60, magra - racconta la giornalista della trasmissione di Rete 4 - ha la pelle molto chiara, gli occhi invece sono scuri, come i capelli lunghi che porta come a nascondere delle orecchie che sembrano un po' a sventola. Proprio come Denise».