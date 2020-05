Del Piero in ospedale: «Non pensavo che una cosa di 3 millimetri facesse così male»

Del Piero ricoverato in ospedale, ecco tutti gli ultimi aggiornamenti da Los Angeles. L'ex numero 10 della Juventus, Alex Del Piero, è finito in ospedale a Los Angeles per una colica renale causata dai calcoli. «Ancora non ci credo come una cosa piccola, solo 3 millimetri, possa fare così male», ha scritto l'ex bianconero in un post su Instagram con una foto scattata sul letto dell'ospedale. Fra gli in bocca al lupo quello proprio della Juventus («Auguri di pronta guarigione», stesso messaggio inviato anche dal Sydney Fc), ma anche di ex colleghi come Luis Figo («Riprenditi presto amico mio») Patrick Kluivert (Fratello guarisci presto) e di altri sportivi come Max Biaggi («Tutto passa Alex, forza!»).

Ultimo aggiornamento: 18:30

