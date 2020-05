Premier League pronta a ripartire: da domani in campo per gli allenamenti in piccoli gruppi

Partiamo dalla notizia più importante: tutti i club di Premier League, nella riunione odierna, hanno deciso che da domani si tornerà in campo per gli allenamenti di squadra. Con distanziamento sociale almeno per una settimana. Ma ogni tesserato, nei gruppi che verranno decisi dallo staff tecnico, avrà qualche compagno vicino per poter riprendere confidenza con il pallone, l’oggetto del desiderio. È un passaggio fondamentale questo per il ritorno del campionato. E ormai la Premier ha definitivamente sciolto le ultime riserve: il Liverpool potrà quindi conquistare sul campo quel trofeo che manca da trent’anni.



VOTO COMPATTO



Non c’è stata la minima discussione, sotto quest’aspetto, nella riunione che le società hanno avuto questa mattina. I presupposti per riprendere in sicurezza ci sono tutti e anche gli ultimi problemi che riguardavano la diffidenza di alcuni giocatori sono ormai superati. Si riparte compatti per portare a compimento il campionato. Si è discusso anche della data per disputare le 92 partite rimanenti. Quella più indicata è il 26 giugno, anche se nelle prossime ore si potrebbe decidere di anticipare di una settimana e quindi dare il calcio d’inizio il 19. Ma è l’ultimo dei problemi questo, o quello meno impellente. Era importante dare delle certezze, e queste sono arrivate.





PARTITE IN CHIARO ALLA RIPRESA



Per evitare assembramenti di tifosi nei pub o nei locali che trasmetteranno le partite, è assai probabile che una parte di esse saranno trasmesse in chiaro nelle tv nazionali. I club starebbero cercando un accordo con le emittenti televisive che ormai hanno capito che non possono più tirare la corda. La discussione è ancora in atto ma il Sun è sicuro che tutti, da casa, potranno gustarsi lo spettacolo. Un altro passo avanti nel progetto “restart”, che ormai possiamo tranquillamente definire una certezza.

