Ci è piaciuta la Bundesliga? A molti no, tanti ci hanno visto un punto di (ri)inizio, alcuni si sono semplicemente accontentati in mancanza d’altro. I nostalgici del calcio vero sono rimasti delusi, lo campiamo. Ma cosa si aspettavano? La gente non può entrare negli stadi, in alcuni c’erano solo sagome, in campo non ci si abbraccia (quasi sempre...), mentre in panchina si mantiene un rigoroso distanziamento come da protocollo. Un teatrino, chiaro. Ma questo, per ora, prendiamo e portiamo a casa. Perché al di là delle nostre considerazioni, la Germania ha fatto un figurone. I politici tedeschi sono entusiasti: «Un piccolo passo verso la normalit», hanno detto presidenti regionali e non solo. Il calcio (per ora) in tv. Ha rinvigorito qualche sponsor, che muove il calcio e le altre stelle, ha vinto la battaglia degli ascolti, inevitabile, ma è comunque un risultato, di questi tempi, eccezionale. La Bundesliga ha attirato oltre sei milioni di telespettatori curiosi e li ha inchiodati davanti al televisore, non solo nelle case ma anche nei pub, dove il distanziamento è gestito da tempo e fuori lockdown. I dati diffusi rappresentano per I dati diffusi rappresentano per Sky De un record assoluto. Per le gare delle 15,30 sono stati raccolti 3.680.000 spettatori, più del doppio dei tradizionali sabati calcistici in epoca di assenza di pandemia. In Italia l’ascolto medio cumulato dei match trasmessi sabato è stato di circa 473 mila spettatori e possiamo immaginare quanti saranno il giorno in cui ripartirà (se ripartirà) la nostra serie A. Non sono tutte rose e fiori, in Germania c’è chi non ha visto di buon grado la ripresa forzata dell’attività calcistica. I tifosi del Colonia (ieri 2-2 contro il Mainz, mentre il Bayern ha vinto 2-0 sul campo dell’Union Berlino), infatti, hanno affisso striscioni contro la ripresa, scrivendo “I vostri soldi sono più importanti della vostra salute”.LIGA E PREMIER PRONTEI baci in campo durante la sfida tra Hertha-Hoffenheim sono stati stigmatizzati da qualche media tedesco, e tutti sanno perfettamente che certi atteggiamenti vanno migliorati. La Germania è un’apripista per tutti: tranne la Francia che, in tempi ormai lontani, aveva chiuso i campionati, Inghilterra e Spagna sono pronte a ripartire entro giugno. E se ripartono tutti, l’Italia non può che accodarsi, nonostante le resistenze del governo e di qualche club di serie A. Per non restare con il cerino in mano, insomma