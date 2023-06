Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video finisce sul web. «Con Giorgia Soleri ci siamo lasciati, non è tradimento»

«E' stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo». Damiano David, leader dei Maneskin, beccato con le mani nella marmellata si giustifica dei social dopo che qualcuno lo ha video paparazzato mentra bacia una bionda in discoteca che, ovviamente, non è la Soleri con cui era fidanzato da 5 anni.

Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Età, carriera, altezza, passioni e Instagram: le curiosità sulla modella brasiliana

Chi è la bionda misteriosa

Mentre Giorgia, reduce dall'esperienza di Pechino Express, è in giro per l'Italia a sponsorizzare trucchi, lui se la gode a Formentera con una misteriosa bionda.

Chi sarà? Sui social circolano le voci più disparate: «E' la ragazza di Victoria, Luna Passos», scrive qualcuno definendola già la Yoko Ono italiana!

Proprio qualche giorno fa Victoria De Angelis, la sexy bassista dei Maneskin è stata paparazzata in barca nell'isola delle Baleari con Luna, mentre si scambiavano dolci effusioni. Da sempre riservarta sulla sua vita privata, Victoria si mostra da tempo tranquillamente e liberamente al fianco di quella ragazza sui social, tutti pensavano fosse un'amica ma da ieri attraverso le foto di Chi si scopre che Luna è la sua nuova compagna. D'altronde l'artista non ha mai nascosto di essere bisessuale.

Il post di Damiano

«Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video - scrive Damiano in una storia su Instagram - non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno. Spero che questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento».